معلومات للأمن العام تكشف عن مقبرة أثرية بـ«سقارة»

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط مخزن آثار ملحق بغرفة في مقبرة أثرية بمنطقة سقارة، وعليه ختم مفتش اثار منذ عام 1960، وبداخله 12 مومياء، وغطاء تابوت، وقطع حجرية منقوشة بالجيزة.كانت قد وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بوجود مخزن آثار تابع لمنطقة آثار قديمة، بجوار مقبرة بتاح حتب الأول داخل منطقة أثرية بسقارة، لم يتم إدراجه بكشوف مخازن الآثار وغير معلوم لمفتشي الآثار.وانتقل مفتشو قطاع الأمن العام إلى المخزن، وبالفحص تبين وجوده بإحدي الغرف الملحقة بالمقبرة وهي عبارة عن قطع حجرية محكمة الغلق خلفها باب خشبي، عليه قفل ومختوم باسم إحدي مفتشي الآثار سنة 1960.وتم تشكيل لجنة لفحص المقبرة، حيث عثر بداخلها على غرفتين بداخلهما "12" تابوتًا خشبيًا، وبداخلها "12" مومياء، وغطاء تابوت، وقطع حجرية منقوشة.