البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة السكك الحديدية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بشأن إنشاء الهيئة القومية للسكة الحديد، من حيث المبدأ.وخلال الجلسة، انتقد الدكتور علي عبدالعال بعض النواب، بقوله إن كل مناقشات النواب خارج ملف مشروع القانون المعروض علي الجلسة العامة.وأضاف: "كل نواب الصعيد على رأسهم، نعرف تمامًا مشاكل السكة الحديد ولكن المعروض هو مشروع قانون لتعظيم موارد الهيئة والنقاش من المفترض أن يدور حول هذا الأمر، لكن منذ أكثر من ساعتين نناقش مزلقانات وغيرها من المشاكل البعيدة كل البعد عن مشروع القانون".