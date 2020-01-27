رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة السكك الحديدية من حيث المبدأ

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:33 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بشأن إنشاء الهيئة القومية للسكة الحديد، من حيث المبدأ.

وخلال الجلسة، انتقد الدكتور علي عبدالعال بعض النواب، بقوله إن كل مناقشات النواب خارج ملف مشروع القانون المعروض علي الجلسة العامة.

وأضاف: "كل نواب الصعيد على رأسهم، نعرف تمامًا مشاكل السكة الحديد ولكن المعروض هو مشروع قانون لتعظيم موارد الهيئة والنقاش من المفترض أن يدور حول هذا الأمر، لكن منذ أكثر من ساعتين نناقش مزلقانات وغيرها من المشاكل البعيدة كل البعد عن مشروع القانون".



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يؤجل موافقته النهائية على مشروع قانون "المبتكرين"

البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون رعاية رجال الشرطة وأسرهم

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات أحكام أملاك الدولة الخاصة

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون "تنظيم النقل البرى"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

اليوم.. الحكم فى معارضة تامر عاشور على حبسه سنة

منذ يوم

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

منذ حوالي 6 ساعات

الإدارية العليا تحظر النقاب على عضوات «التدريس» بجامعة القاهرة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسري الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن والبراءة فى «ولاية سيناء»

إنفوجراف

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

منوعات

4 فوائد لـ القهوة قبل ممارسة الرياضة

5 أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

غرامة مالية 200 دولار لرجل يضع هيكلًا عظميًا في سيارته

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

أحمد الصغير يكتب: رجم ( الدرويشة) !

«البحث عن الـ11 ألف» لقاء مفتوح مع نرمين نزار.. الأحد

إطلاق اسم الشاعر محمد عيد إبراهيم على جائزة عفيفي مطر

«لاتيه» لمروة الجمل.. أحدث إصدارات دار «ن»