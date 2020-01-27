أحمد الصغير يكتب: رجم ( الدرويشة) !

(1)الكاتبة و الروائية صفاء النجار – مؤلفة رواية الدرويشة - تتولى الإشراف على صفحة أسبوعية بجريدة الدستور مخصصة لنشر إبداعات الشباب من كافة أنحاء مصر .. و مجرد وجود هذه الصفحة بجريدة مستقلة يكتب للجريدة و القائمين عليها كما أصبحت الصفحة متنفسا جميلا لأحلام أعداد هائلة من مبدعى مصر من مختلف محافظاتها و مدنها و قراها ..و فى بلد يتخطى تعداد سكانه المائة مليون نسمة كان طبيعيا أن تنهال على الصفحة عشرات الآلاف من الرسائل اليومية و كان طبيعيا أن تبذل القائمة على الصفحة جهدا ضخما فى محاولة التواصل مع أصحاب الأعمال ثم فرز تلك الأعمال و إعدادها للنشر , كما كان بديهيا أن تكون هناك قائمة طويلة من الإنتظار ..كما كان بديهيا و من تمام الطبائع الإنسانية أن يتباين تواصلها مع أصحاب تلك الأعمال بين الصبر و نفاذه و بين الترحيب و بين التململ .. و من لا يتوقع ذلك يكون كمن يحاول نزع صفات البشرية عنها ..أحد الشباب الذين قدموا أعمالهم الأولى انتظر حوالى ستة أشهر حتى تم نشر قصته الأولى فى نفس الصفحة ..و فرح بعمله الأول منشورا و احتفى به .. ( ملاحظة مهمة .. ستة أشهر ليست بالفترة الطويلة فى مجال النشر خاصة النشر الأدبى , فأنا مثلا ما زلت أنتظر منذ أكثر من عام لنشر كتابى الجديد رغم تحملى جزء من التكلفة المادية للنشر و رغم أنه كتاب بحثى و ليس عملا أدبيا ! )...كما تم استغراق جزء من هذه الأشهر الستة انتظارا لأن يرسل صاحب العمل صورة شخصية طبقا لقواعد النشر بالصفحة و المعلنة بوضوح ...ثم كانت المصادفة القدرية .. أن توافى المنية هذا الشاب فى معرض الكتاب هذا العام بعد أن استطاع أن ينشر مجموعته القصصية الأولى فى كتابه الأول ..تألمت الروائية صفاء النجار لموته ثم راجعت نص المراسلات بينها و بينه و تمنت لو أنها قد استثنته من قائمة الانتظار و تمنت لو أنها بادرت بنشر قصته و اختصرت له وقت الانتظار و عجلت بفرحته تلك ..و مشاعرها تلك أيضا جزءٌ من إنسانيتنا جميعا أن نتألم لموت من نعرفه و تربطنا به أى صلة و لو كانت تواصلا مهنيا عابرا ..كان يمكن أن ينتهى الموقف عند هذا الحد .. لكن الدرويشة القابعة فى روحها قررت أن تأخذها إلى أبعد من ذلك .. و قررت أن تدفعها دفعا إلى محاولة إرضاء تلك الروح بأن تنشر تلك المراسلات و كأنها تعاقب نفسها على تأخير لم يكن إلا بسبب التزامها بقواعد الصفحة .. محاولة تطهر لا يقوم بها إلا الدراويش الذين لا يجنحون من وراء ما يكتبون إلا أن تستقر أرواحهم و لا يجيدون لغة الحسابات ..و لا ترتقى لفهمها إلا بعض الأرواح الشبيهة بها ..فهم و تفهم تلك المحاولة من فهم .. و عجز عن الفهم من عجز .. و اختلف معها كثيرون و أعلنوا اختلافهم .. و هذا التباين أيضا هو من طبائعنا البشرية ...(2)لكن ما صدمنى أنا شخصيا ما تعرضت له الدرويشة فى الأيام القليلة الماضية التى تلت نشرها لما حدث .. و ما قرأته من بعض هؤلاء... فبعض الرافضين قاموا حرفيا بمحاولة اغتيالها أدبيا و أخلاقيا و مهنيا ..تلالٌ من البذاءة تم محاولة إلقائها فوق رأس امرأة ربما قضت حياتها كلها دون أن تستمع أذنيها لكلمة خارجة واحدة ...وجد بعض المختلفين سياسيا معها و مع زوجها الإعلامى محمد الباز مما حدث فرصة لاتهامهما بكل نقيصة أخلاقية و مهنية لمجرد أن الرجل اختار أن يكون هو و جريدته و قلمه فى صفوف المدافعين عن الدولة المصرية بكل مكوناتها و مفرداتها و مؤسساتها فى لحظة فاصلة بين وجود الدولة ذاتها و بين انهيارها ..بعد مراجعتى لصفحات بعض المتطاولات و المتطاولين وجدت أن غالبيتهم ممن يصنفون أنفسهم كثوريين و كثوريات ..و تعجبت كثيرا كيف مثلا لبنت مصرية فى العشرينات أو فى الثلاثينات من عمرها تعد نفسها مبدعة و تكتب شعرا أن تتلفظ بألفاظ يترفع عنها من يقبعون فى أحط درجات السلم الأخلاقى !كما انساق فى قطيع المتطاولين بعض الذين يجنحون إلى ثقافة البكائيات و يشتاقون إلى صنع أضرحة لمن وافتهم منيتهم فى لحظة و مكان تصادف وجودهما فى بؤرة عدسات المصورين ..الوسط الثقافى المصرى فى أزمة حقيقية .. لم يرتقِ بعد إلى ثقافة الاختلاف فى الرأى دون انحطاطٍ أخلاقى .. يستخدم أفراده الألفاظ المهذبة المثقفة فقط فى الأوقات الأريحية .. لكن لا يمكن أن تعرف درجة رقى إنسان دون أن تخالطه فى لحظات الغضب و الإنفعال ..كثيرٌ ممن رجموا الدرويشة بأقظع الألفاظ هم إما ممن يعدون أنفسهم فى تعداد المبدعين أو على أقل تقدير من المتلقين و القراء !ربما يرى البعض أنها قد أخطأت فى نشر خصوصيات شخص فارق الحياة .. و أنا شخصيا – رغم تفهمى لدوافعها الروحية و الإنسانية التى شعرت بها بين كلماتها – لكننى كنت أتمنى لو أنها استطاعت كبح جماح الدرويشة و ترويض روحها و كفت نفسها شر القطيع !لكن ليس من الأخلاقى أو الإنسانى أن نسمح باغتيال أصحاب الأرواح الشفافة من الشخصيات العامة فى مصر .. أولا لأنهم جزء من قوة مصر الناعمة التى نحتاجها بقوة فى هذا الاضطراب الأخلاقى و القيمى ... و ثانيا لندرة وجودهم و قلة أعدادهم ..إننى أعلن مساندتى التامة لدرويشة الصحافة المصرية د. صفاء النجار فيما تتعرض له من محاولات اغتيال أدبى و مهنى و أخلاقى .. حتى لو آثر كثيرون الصمت!