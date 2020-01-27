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الثقافة

«البحث عن الـ11 ألف» لقاء مفتوح مع نرمين نزار.. الأحد

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:20 م
الكاتبة نيرمين نزار
الكاتبة نيرمين نزار
إيمان عادل
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تنظم وكالة "بهنا" لقاء مفتوحًا مع الكاتبة نيرمين نزار بعنوان "البحث عن الـ11 ألف"، وذلك يوم الأحد 2 فبراير، في تمام السادسة مساءً، بمقر الوكالة.

يأتي اللقاء في إطار برنامج الإقامات الفنية "سحر الأرشيف" في وكالة "بهنا"، ويدير النقاش علي العدوي.

تعمل نرمين نزار على مشروع بحثي عن سكان مدينة الإسكندرية الأصليين، محاولة تكوين أرشيف شفهي للموسيقى المنتجة محليًا في الإسكندرية، منذ بداية موجة الهجرة الكبرى إلى المدينة في نهاية القرن التاسع عشر، في سياق مشروع أكبر عن التركيبة السكانية الموجودة في المدينة قبل موجة الهجرة نفسها، وعبر تتبع الموسيقى كمدخل أول للبحث.

يذكر أن نرمين نزار مترجمة وكاتبة وطباخة منذ 1992، درست دراسات حرة متفرقة عن العلوم الاجتماعية وتحديدا التاريخ الاجتماعي الدراسات الأرشيفية في مساحات دراسة حرة منها سيلاس، وسكة معارف، في مجال الترجمة والكتابة لها كتاب من تأليفها كما صدر لها عدد من الأعمال النقدية والأدبية المترجمة.

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