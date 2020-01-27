ورشة تدريبية «لميسري الابتكار» بأسوان (صور)

شهد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فعاليات ورشة العمل التدريبية لميسري الابتكار وريادة الأعمال، في عدد من مدارس التعليم الفني بأسوان، والتي تستمر في الفترة من 27 إلى 31 يناير الجاري.والجدير بالذكر، أن الورش تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، وبرنامج دعم التشغيل GIZ-EPP المرحلة الثانية، وذلك تنفيذًا لخطط العمل السنوية في مجالات وأنشطة عمل وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج، بما يعود بالنفع على طالب التعليم الفني.