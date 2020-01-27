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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إيهاب الملاح يوقع «سيرة الضمير المصري» بمعرض الكتاب (صور)

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:11 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آلاء حسن
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وقع الناقد والكاتب الصحفي إيهاب الملاح، اليوم الاثنين، كتاب "سيرة الضمير المصري"، والصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع، ضمن إصداراتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.

وقال الملاح في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن اليوم تعد الزيارة الأولى له بمعرض الكتاب لإصابته بنزلة برد منعته من المجيء، مشيرًا إلى أن هناك أمورا مختلفة وواضحة عن الدورة الماضية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل حركة دخول الزوار.

وأوضح الملاح، أنه في كل دورة تكون هناك حالة من التفاؤل أن تكون الأمور أفضل عن ما سبقها، متمنيا أن تعود تلك الدورة بالخير والنفع على أهم أركان وعناصر تلك الصناعة وهم الناشرين ومؤلفيهم، فالناشرين يتعبون طوال العام وينتظرون ثمرة ونتيجة مجهودهم خلال فترة المعرض.

وذكر أنه البرنامج الثقافي الخاص بمعرض الكتاب، يغطي بشكل عام، المحاور الأساسية كشخصية المعرض جمال حمدان، والسنغال كدولة ضيف الشرف، فضلا عن أفريقيا كشعار، فالمحاور واضحة، مضيفًا أنه يتذكر أنه يأتي المعرض وهو في عمر 10 سنوات، بما يعنى أنه معتاد على المجيء للمعرض منذ 33 عاما.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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