ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل، مساء اليوم الأحد، في طريق جرف حسين بمحافظة أسوان، إلى 25 مصابًا.وتلقت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا منهم: 3 فلسطينيين، ومصرى، 21 سوداني الجنسية، وتوجهت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، لتلقي العلاج اللازم والفحوصات والتحاليل، للاطمئنان على حالتهم الصحية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتولت النيابة العامة تحقيقاتها حيال الواقعة للوصول إلى الحقائق ومعرفة الأسباب وراء وقوع الحادث.