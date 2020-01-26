«الغرفة التجارية» تطالب بالاستغناء عن استيراد الثوم من الصين

طالب أحمد محمد أحمد، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، المستوردين بضرورة الاستغناء عن استيراد بعض الخضروات من الصين، ومنها الثوم خاصة مع وجود وفرة منه في المحاصيل المصرية.وأكد أحمد خلال مداخلة ببرنامج "مساء Dmc"، المُذاع على فضائية "DMC"، أن مصر تستورد أيضًا التفاح والجزر وهي منتجات لا تستحق المخاطرة في ظل انتشار فيروس "كورونا" في الصين.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت إن عدد الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا، عالميًا، 1323 إصابة، 1297 حالة منها في الصين، و26 حالة في باقي الدول، ولم يتوفى منهم إلا 60 حالة فقط.