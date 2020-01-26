سارة شريف: نتنياهو ضغط على ترامب لتسريب بنود صفقة القرن

قالت سارة شريف، مسئولة الشئون الإسرائيلية في جريدة الدستور، إن الإسرائيليين ليسوا متسرعين في حكمهم على صفقة القرن مثلما يحدث من الجانب الفلسطيني.وأضافت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن البعض يتحدث عن تسريبات صفقة القرن وقد تكون بعيدة عن الواقع، ولكن الاتجاه العام في إسرائيل يرى أنها فرصة تاريخة لنتنياهو لمواجهة تهم الفساد التي تلاحقه.ولفتت إلى أن البعض يرى أن نتنياهو هو من ضغط على ترامب ليسرب باقية بنود صفقة القرن لتكون داعمة له، موضحة أن الإسرائيليين قد يكون لهم تحفظات على صفقة القرن ولكنهم لا يعلنون الرفض، بل يصدرون صورة أنه لا يوجد شريك للسلام ليتفاوضوا معه.وتابعت أن الجانب الفلسطيني تعود على الرفض أولًا، وبعدها يتحدث عن بنود الصفقة، في حين أنه بين صفوفه انقسامات كبيرة تتيح للإسرائيليين الحديث عن عدم وجود مفاوض معه.