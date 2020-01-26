تراجع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.05%، في نهاية تعاملات اليوم.وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 13،721.45 نقطة، ومؤشر "EGX50" عند مستوى 1،897.69 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 70" عند 533.17 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 100"، عند 1.381.74 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة تداولات السوق 1،174،066،275 جنيه.وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين، صافي بيع بقيمة 92.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 68.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 23.8 مليون جنيه.