أحمد صلاح حسني يروج لـ«ختم النمر» من أسوان (صورة)

شارك الفنان أحمد صلاح حسني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.وظهر أحمد صلاح حسني في الصورة أثناء تواجده على النيل بمدينة أسوان، خلال كواليس تصوير مسلسله الجديد "ختم النمر"، معلقًا عليها قائلًا: "صباح الخير".وينتمي مسلسل «ختم النمر» للأعمال الطويلة المكونة من 45 حلقة، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي، حول عدد من الخطوط الدرامية بدائرة الأكشن والرومانسية والدراما الاجتماعية، عن العادات والتقاليد الموجودة بالمجتمع، وهو عمل موجه في الأساس للأسرة العربية والمصرية.ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، منهم: أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمري، حسنة، أمير صلاح الدين، وآخرون، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.