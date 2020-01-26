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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

زاهى حواس عن اختياره سفيرًا بمعرض الكتاب: شرف لى

الأحد 26/يناير/2020 - 01:10 م
زاهي حواس
زاهي حواس
هدير شعراوي
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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن اختياره سفيرًا لمعرض الكتاب يعتبر شرفًا، معلنًا أنه من خلاله سيبدأ التسويق للمعرض، ويعتبره أهم حدث ثقافي في القرن الـ21.

وأضاف حواس، خلال حواره لفضائية "إم بي سي مصر2"، أن مصر تقدم معرض الكتاب باعتباره حدثًا ثقافيًا للعالم كله، معبرًا عن سعادته لإقبال الشباب على المعرض والاهتمام بالقراءة.

وكشف عالم الآثار، عن إصدار وطرح 17 كتابًا للأطفال، بالإضافة لكتاب خاص عن "توت عنخ آمون"، وكتابين عن الأهرامات وآخر عن حياته الشخصية.

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