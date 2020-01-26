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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«للعرض فقط».. جناح الأزهر يغضب رواد معرض الكتاب

الأحد 26/يناير/2020 - 11:32 ص
جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض الكتاب
نعمات مدحت
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استاء عدد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بسبب عدم توافر بيع كتب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وأنها للعرض فقط، وأن البيع بعد المعرض وبالتواصل مع المرصد، وفقا لما صرحت به مسئولة الركن، التي فضلت عدم ذكر اسمها.

وتساءل الرواد كيف يكون البيع بعد المعرض ومن المفترض أنه موسم البيع، ولو الأمر كذلك لماذا يتم عرضها؟

وتصدرت مجموعة من الكتب التي تتحدث عن داعش والجماعات المتطرفة ركن المرصد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، أبرزها: استراتيجية داعش في تجنيد واستقطاب الشباب، والعائدون من داعش، جماعات متطرفة حول العالم، لماذا تتصدر بوكوحرام الجماعات الأكثر دموية في العالم..

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