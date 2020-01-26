نجم فريق المدفعجية رفقة حمادة هلال: «نورتني» (صورة)

شارك نجم فريق المدفعجية إسلام شندي، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.وظهر إسلام شندي في الصورة رفقة الفنان حمادة هلال، معلقًا عليها قائلًا: "صديقي الغالي النجم حمادة هلال.. نورتني يا حبيبي"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيهما.وينتظر نجم فريق المدفعجية إسلام شندي، عرض فيلم "جلوبال" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته إكرامي هجرس، أحمد صيام، أحلام الجرتلي، الفيلم إشراف عام خالد سليمان، وإخراج سمير صبحي، وكانت الشركة المنتجة طرحت التريلير الرسمي للفيلم خلال الأيام الماضية.