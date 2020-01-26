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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس «كورونا»

الأحد 26/يناير/2020 - 09:13 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت الصين، اليوم الأحد، التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" الجديد المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن وفاة 56 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين – في بيان اليوم - أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.

وأضافت اللجنة أن 49 حالة تلقت العلاج وغادرت المستشفيات، فيما تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في العاصمة (بكين) ليصل عدد الحالات بها إلى 54 حالة حتى الآن.

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