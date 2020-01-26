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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

الأحد 26/يناير/2020 - 07:00 ص
بيراميدز
بيراميدز
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يستضيف بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية في نسختها السابعة عشر؛ بحثاً عن مزاحمة المصري البورسعيدي عن البطاقة الثانية للتأهل في هذه المجموعة.

واختار الاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم من جزر القمر يتكون من كل من، الحكم على محمد عبدالله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع محمد عثماني.

موعد مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري
تقام مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيري
وتذاع المباراة على قنوات بين سبورت الرياضية بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية المصرية.

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