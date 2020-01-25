«بتأكل وتتحرك».. تفاصيل الحالة الصحية لنادية لطفي (فيديو)

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على صحة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، بعد الأزمة التي تعرضت لها ونقلت على إثرها للعناية المركزة.وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «الوضع مستقر وبدأت تأكل وتتحرك، وكل ما نشر حول وضعها على أجهزة غير صحيح، واليوم هي أفضل بكثير».وأضاف: «الأطباء أكدوا أن نادية لطفي خلال 3 أيام ستغادر العناية المركزة، وعددًا كبيرًا من الفنانين حولها وهم دلالة عبدالعزيز، وميرفت أمين، ورجاء الجداوي، وإلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي».وأوضح أن كل الأخبار التي نشرت حول تدهور صحتها مضروبة، مؤكدًا أن سبب انتشار الشائعات حول مرض النجوم الكبار في الفترة الأخيرة هو أن بعض الناس استغلوا مرض بعض الفنانين وأخذوا منهم تصريحات غير مسئولة.