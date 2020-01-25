نتنياهو: خطة أمريكية تاريخية للسلام في الشرق الأوسط قريبًا

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد طرح خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط.ووصف نتنياهو خطة الإدارة الأمريكية بالـ "تاريخية"، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن "فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكننا تفويتها (...) آمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا".