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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

السبت 25/يناير/2020 - 05:29 م
نادية لطفي
نادية لطفي
ا ش ا
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تدهورت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتشعر نادية لطفي بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، لحين استقرار حالتها الصحية.

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