الجيش السوري يتقدم في إدلب وسط انهيار في صفوف الإرهابيين

تمكن الجيش السوري من تطهير عدة قرى وبلدات في منطقة إدلب لحفض التصعيد وتقدم في اتجاه مدينة معرة النعمان وسط "انهيار في صفوف الإرهابيين".وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم السبت، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبوجريف وتقانة، بعد القضاء على "آخر بؤر الإرهاب فيها" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث حقق الجيش "تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة معرة النعمان، وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد".وذكرت الوكالة أن "قوات الجيش نفذت عمليات دقيقة ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور قرية أبوجريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان"، التي تمثل أحد أكبر معقل لعناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يتكون بالدرجة الأولى من مسلحي "جبهة النصرة"، والتشكيلات المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي.وشددت "سانا" على أن العملية العسكرية على هذا المحور انتهت "باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبوجريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان".