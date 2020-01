لقاء الخميسي: حصلت على شهادة تقدير كأحسن أداء صوتي في «مولان»

View this post on Instagram

من احلى الأدوار اللي عملتها مع ديزني .. أخدت فيها من شركة ديزني العالمية شهادة تقدير وتكريم عن احسن اداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني ♥️ واكتشفت اني شبه "مولان" شخصاً وروحاً وتعلقاً بأبويا 🥰 #مولان #ديزني_بالمصري #اداء_صوتي @disneyinarabic #disneycharacters #disneyprincess #Mulan ♥️