لقاء الخميسي: حصلت على شهادة تقدير كأحسن أداء صوتي في «مولان»
السبت 25/يناير/2020 - 05:02 م
رباب الأهوانيطباعة
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو يحمل مشاهد لها من شخصية "مولان" التي قدمتها بالفيلم.
و قالت "الخميسي"، إنها حصلت على شهادة تقدير وتكريم عن فيلم "مولان" كأحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني العالمية.
وعلقت على الفيديو قائلة: "من أحلى الأدوار اللي عملتها مع ديزني، أخدت فيها من شركة ديزني العالمية شهادة تقدير وتكريم عن أحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني".
وأضافت: "اكتشفت إني شبه "مولان" شخصا وروحا وتعلقا بأبويا".
يذكر أن "مولان" هو فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة ديزني سنة 1998، مأخوذ عن أسطورة صينية عن فتاة باسم "هوا مولان".
و قالت "الخميسي"، إنها حصلت على شهادة تقدير وتكريم عن فيلم "مولان" كأحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني العالمية.
وعلقت على الفيديو قائلة: "من أحلى الأدوار اللي عملتها مع ديزني، أخدت فيها من شركة ديزني العالمية شهادة تقدير وتكريم عن أحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني".
وأضافت: "اكتشفت إني شبه "مولان" شخصا وروحا وتعلقا بأبويا".
يذكر أن "مولان" هو فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة ديزني سنة 1998، مأخوذ عن أسطورة صينية عن فتاة باسم "هوا مولان".
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من احلى الأدوار اللي عملتها مع ديزني .. أخدت فيها من شركة ديزني العالمية شهادة تقدير وتكريم عن احسن اداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني ♥️ واكتشفت اني شبه "مولان" شخصاً وروحاً وتعلقاً بأبويا 🥰 #مولان #ديزني_بالمصري #اداء_صوتي @disneyinarabic #disneycharacters #disneyprincess #Mulan ♥️