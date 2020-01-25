لقاء الخميسي: حصلت على شهادة تقدير كأحسن أداء صوتي في «مولان»

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو يحمل مشاهد لها من شخصية "مولان" التي قدمتها بالفيلم.و قالت "الخميسي"، إنها حصلت على شهادة تقدير وتكريم عن فيلم "مولان" كأحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني العالمية.وعلقت على الفيديو قائلة: "من أحلى الأدوار اللي عملتها مع ديزني، أخدت فيها من شركة ديزني العالمية شهادة تقدير وتكريم عن أحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني".وأضافت: "اكتشفت إني شبه "مولان" شخصا وروحا وتعلقا بأبويا".يذكر أن "مولان" هو فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة ديزني سنة 1998، مأخوذ عن أسطورة صينية عن فتاة باسم "هوا مولان".