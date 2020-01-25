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لقاء الخميسي: حصلت على شهادة تقدير كأحسن أداء صوتي في «مولان»

السبت 25/يناير/2020 - 05:02 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو يحمل مشاهد لها من شخصية "مولان" التي قدمتها بالفيلم.

و قالت "الخميسي"، إنها حصلت على شهادة تقدير وتكريم عن فيلم "مولان" كأحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني العالمية.

وعلقت على الفيديو قائلة: "من أحلى الأدوار اللي عملتها مع ديزني، أخدت فيها من شركة ديزني العالمية شهادة تقدير وتكريم عن أحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني".

وأضافت: "اكتشفت إني شبه "مولان" شخصا وروحا وتعلقا بأبويا".

يذكر أن "مولان" هو فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة ديزني سنة 1998، مأخوذ عن أسطورة صينية عن فتاة باسم "هوا مولان".

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