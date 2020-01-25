20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

احتفل اليوم السبت جميع العاملين بحقول شركة خالدة للبترول بمنطقة الصحراء الغربية، بعيد الشرطة الـ68، وذلك مع قيادات وأفراد وجنود الأمن وشرطة الحراسات بالمنطقة.وشارك في الاحتفال خبراء البترول الأجانب بشركة أباتشى الأمريكية، وذلك بقيادة المهندسين حسن مدنى مديرالحقول، والمهندس محمد سليمان، وحسام سعيد، وحسن أبوزينة، والمهندس مسعد بدر بشركة خالدة.وقدم العاملون بحقول الصحراء الغربية، الورود والتهانى لرجال الشرطة فى عيدهم فى جو أسري يسوده الحب تعبيرا عن مصر أسرة واحدة، وتعظيما لدور الشرطة المصرية فى الحفاظ على اقتصاد وممتلكات الوطن، ولتواجدهم بحقول البترول لتأمين العاملين والأفراد والمعدات والآبار.كما قام العاملون والخبراء الأجانب بمواقع العمل بتقديم التهنئة لرجال شرطة أمن الموانئ لمطار جنوب مطروح، وأكدوا أن عيد الشرطة المصرية، هو عيد لكل المصريين، وأن الاحتفال بهم اليوم جزء بسيط من رد الجميل لما يقومون به من تضحيات وتقديم أرواحهم فداء للوطن من اجل أن ينعم المواطنين بالأمن والآمان والشعور بالإستقرار والتأمين لمستقبل الآجيال القادمة.