«العفو الدولية» تطالب العراق بوقف العنف ضد المحتجين

دعت منظمة العفو الدولية، السبت، السلطات في العراق إلى وقف استخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات على نحو سريع.وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "لقد كان أمام السلطات العراقية أشهر لتغيير المسار بعيدًا عن القمع العنيف، ويحق للمتظاهرين أن يتوقعوا حماية قوات الأمن لهم، لا أن تقتلهم وتشوههم، بشكل تعسفي".فيما حذرت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، من أن إفادات شهود العيان المروعة وتحليلات مقاطع الفيديو تؤكد أن قوات الأمن قد استأنفت حملتها للعنف المميت ضد المحتجين السلميين، إلى حد كبير، في بغداد ومدن بجنوب العراق.