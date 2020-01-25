«سمها قاتل».. 10 معلومات عن سمكة الأرنب بعد تحذير «الصحة»

تحذير شديد اللهجة وجهته مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، للمواطنين؛ كي يمتنعوا عن تناول سمكة الأرنب لما تمثله من خطر شديد على الصحة يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة، تحذير المديرية جاء نتيجة تسمم أسرة كاملة تتكون من 5 أفراد عقب تناولها سمكة الأرنب.- أطلق عليها اسم سمكة الأرنب لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب، وتحتوي على غدد ذات سمية عالية.- تعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.- تعد تلك السمكة من الأسماك العدوانية التي تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية.- أعراض التسمم تبدأ بارتخاء فى المفاصل والعضلات وغثيان وصداع وفي حالة السم المركز تؤدى إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة.- سم هذه السمكة يوجد في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمها، تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا.- تتراكم المواد السامة أيضًا في أسنان السمكة بسبب تحلّل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضر السامة.- سمكة الأرنب الواحدة تكفي لقتل مئة شخص.- إذا حاولت ربة البيت أو بائع الأسماك تنظيفها وسلخها ولم يقم بإزالة الغدد السامة منها بإتقان وحرص ستصاب فورًا لحم السمك ومن يأكلها يموت في الحال.- بعض التجار يقومون بسلخ السمكة وبيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها وحتى لا يتمكن المواطنون من معرفة ما هى نوع السمكة.- بعض المواطنين يتناولونها دون وعي، ما يؤدي إلى تسممهم.