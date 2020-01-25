إسرائيل تبعد خطيب المسجد الأقصى 4 أشهر

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، في مدينة القدس المحتلة.وذكرت مصادر فلسطينية أن شرطة الاحتلال سلّمت الشيخ عكرمة صبري قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر، واستدعاءً إلى مركز القشلة يوم غد الأحد، في الساعة العاشرة صباحا.يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد سلّمت رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الأحد الماضي قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ولكنه كسر القرار ودخل المسجد المبارك محمولا على الأعناق برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.