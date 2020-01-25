أكرم حسني يبدأ تصوير «تيمون وبومبا» فبراير المقبل

يستعد الفنان أكرم حسني لبدء تصوير أول مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "تيمون وبومبا"، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.ورُشحت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" للقيام بدرو زوجة أكرم حسني ضمن أحداث المسلسل، وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أنه لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الآن مع "ويزو"، لكنها المرشحة الأكبر التي يتسلط عليها الضوء من قبل صناع العمل، خاصة وأنها تتسم بخفة الظل وهو ما يناسب أحداث العمل التي تدور في إطار كوميدي بحت.من ناحية أخرى، انشغل أكرم خلال الفترة الماضية بتقديم مسرحية "عطل فني"، حيث شارك بطولتها بجانب كل من هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتم مد عرض المسرحية يومين إضافيين يومي 16 و17.