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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى زكى تدرس طرح فيلم «الصندوق الأسود» فبراير المقبل

السبت 25/يناير/2020 - 02:02 ص
الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي
منار إبراهيم
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انتهت الفنانة منى زكي من تصوير جميع مشاهدها، ضمن أحداث فيلم «الصندوق الأسود» الذي تخوض بطولته، ويشاركها الفنان مصطفى خاطر.

وتدرس «منى» تقديم موعد طرح فيلمها الجديد خلال شهر فبراير المقبل، حيث كانت الشركة المنتجة اقترحت طرحه خلال عيد الفطر المقبل، ولكن مشاركتها ضمن أحداث فيلم «العنكبوت» مع الفنان أحمد السقا خلال عيد الفطر جعلها تفكر في المنافسة السينمائية لموسم عيد الحب المقبل، ولم تحسم قرارها حتى الآن حول تحديد موعد طرح الفيلم.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الإثارة والتشويق من خلال مناقشة قضايا اجتماعية منها علاقة وسائل الاتصال بالحياة اليومية، من تأليف هيثم الدهان ومقرر الإعلان عن باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن آخر أفلام منى زكي «من 30 سنة» الذي عرض في عام 2016، وبعد تقديم هذا الفيلم ستبدأ في تحضير فيلم آخر يحمل اسم «ترانيم إبليس» تعاقدت عليه منذ فترة وستشارك فيه مع مصطفى شعبان وأحمد السقا.

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