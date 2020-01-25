«جسور» للترجمة تشارك بـ«علم اجتماع الفلسفات» في معرض الكتاب

تشارك دار «جسور» للترجمة والنشر٬ في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ بصالة 3 جناح A55، من خلال موسوعتها الأحدث «علم اجتماع الفلسفات: التأثير الاجتماعي والسياسي في نشأة الفلسفات والأفكار» لراندال كولينز، حيث يقع المجلدان في ١٤٠٠ صفحة من القطع الكبير.ومما جاء في مقدمة الكتاب: «هل تنشأ الأفكار والنظريات والفلسفات نتيجة لإعمال العقل والتفكير والجدل والتأمل فقط؟ أم ثمة أسباب ودوافع اجتماعية ونفسية وسياسية وحروب وأزمات اقتصادية وصراعات هوياتية وطبقية ومصلحية وتطورات علمية وتقنية تُمثل أحيانًا المؤثر الأكبر في تكوّن الأفكار ونشأة الفلسفات؟هذا ما تتحدث عنه هذه الموسوعة الضخمة التي أمضى عالم الاجتماع الأمريكي راندال كولينز 25 عامًا من العمل البحثي المستمر من أجل إنجازها، وتتبع فيها طبيعةَ الفلسفات والأفكار التي نشأت في اليونان والصين القديمتين مرورًا بالهند واليابان، ثم تكوّن الأفكار والمذاهب في تاريخ الإسلام وعند المسيحية واليهودية في العصور الوسطى، وليس انتهاءً بالفلسفات والمدارس الفكرية الحديثة، راصدًا ودارسًا لطبيعة العلاقة الجدلية (الديالكتيك) بين عالم الأفكار وعالم المادة والمجتمع والسياسة.يرى راندال كولينز أن الباحث إذا امتلك القدرة على فهم حركة وطبيعة الشبكات الاجتماعية بما تتضمنه من علاقات وصراعات ودوافع، فسيتمكن من تقديم تفسير سببي لظهور الأفكار وتغيراتها ومعرفة العوامل الفاعلة في تشكيل المراحل الفكرية، الأمر الذي يقدم لنا علم اجتماع داخليًا أو باطنيًا للأفكار سيأخذنا إلى ما وراء التفسيرات الاختزالية التقليدية».وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.