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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تسجيل أول إصابتين بفيروس «كورونا» في فرنسا

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:27 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في فرنسا وهي الأولى في أوروبا.

من جهتها، استدعت الحكومة الصينية وحدات من الجيش لمواجهة نوع جديد من فيروس "كورونا" انتشر في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2019 وأسفر حتى الآن عن مقتل 25 شخصا.

وذكر التليفزيون المركزي الصيني، أن السلطات قررت إرسال فريق من 40 طبيبا عسكريا إلى مدينة ووهان لمواجهة تفشى هذا الفيروس الغامض الخطير الذي يتسبب في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوى.

وأوضح التليفزيون أن المجلس العسكري المركزي الصيني أمر قسم الإمداد الأساسي بإشراك الطواقم الطبية العسكرية في جهود منع انتشار النوع الجديد من الفيروس.

وذكر التقرير أن 40 طبيبا عسكريا بدأوا العمل في وحدة العناية المركزية التابعة لمستشفى الأمراض الرئوية في ووهان.

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