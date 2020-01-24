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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

"تريند".. جديد الكاتب محمد عبد العاطي عن دار لوغاريتم

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:56 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدر حديثا عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع، رواية "تريند" للكاتب الروائي محمد عبد العاطي؛ ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.

تحكى الرواية قصة فتاة مؤثرة (إنفلوينسر) شهيرة تختفى فجأة، وتدور الأحداث فى قالب تشويقى داخل كواليس الشبكات الاجتماعية وفرق التسويق الإلكترونى والحسابات المزيفة، التى تسعى طوال الوقت إلى توجيه الرأى العام وصناعة التريند أو ركوبه أو توجيهه لمصلحتها، ولمصلحة من يمولها.

وينقل الغلاف الخلفى للرواية جزءًا منها على لسان البطل، الذى يقول: «التريند.. هذا الاختراع الحديث، المَوْجة التى ترفع أشخاصًا وتدمّر أشخاصًا.. الظاهرة التى صارت أقوى من النفوذ ومن السلطة ومن القانون.. السلاح الوحيد الذى يمكنه زلزلة الثوابت ومواجهة العادات والتقاليد وتغيير الأعراف. تخيل يا سيدى لو أن هذا السلاح الجبار كان أداة تحت سيطرتك. أنا يا سيدى صنايعى تريند، وأعرض عليك هذا السلاح ليكون تحت تصرفك. هذا عرضى لك.. فما قولك؟».

محمد عبد العاطى كاتب ومدون مصرى من مواليد القاهرة عام 1982. تخرج فى كلية التربية قسم اللغة العربية، وعمل مصححًا لغويًا ومصمم جرافيك، وحاليًا يدرِّس اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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