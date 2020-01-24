نقابة الصحفيين تعقد دورة تدريبية لـ«مهارات الديسك»

تعقد نقابة الصحفيين دورة تدريبية حول "مهارات الديسك"، والتي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب، وتتضمن برنامجًا عمليًا لاكتشاف مهارات الكتابة، وخصائص الكتابة الإخبارية "الخبر البسيط والمركب والقصة الخبرية والموضوع الإخباري بأنواعه، والتقرير والتحليل الإخباري".كما تشمل الدورة خصائص الكتابة التحليلية للصحافة الإخبارية وتطبيقاتها وأساليب صياغة التحقيق والحوار الصحفي ومهارات اختيار العناوين الصحفية، وتحديد مجالاتها، وأنواعها وطرق صياغتها، وخصائص الكتابة الإنسانية ومجالاتها وتطبيقاتها، وقواعد كتابة المقدمات الصحفية العشر والمقارنة بينها، وقواعد كتابة كل من "التقرير الشخصي"، و"البروفايل" مقارنة مع السيرة الذاتية.كما تتضمن الدورة أنواع المقال الصحفي وخصائص كل منها وطرق كتابتها، والتدريب العملي على مواجهة المصادر وضمان جلب المعلومات، والتدريب على التخطيط المسبق لإنتاج المواد الصحفية.وتستمر الدورة لمدة شهر بواقع محاضرتين أسبوعيًا يومي الأحد والأربعاء الساعة ١١ صباحًا بدءًا من ٥ فبراير المقبل، ويسدد المشترك مبلغ ٢٥٠ جنيهًا بخزينة النقابة، ويقوم بالتدريب الصحفي محمد الدسوقي.