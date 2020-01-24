رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد النبوي يطمئن على صحته ويعود لـ«الجيم» خلال أيام

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:11 م
خالد النبوي
خالد النبوي
محمد مجدي
طباعة
أكد عصام سعيد، مدير أعمال الفنان خالد النبوي، أن صحة الأخير قد أصبحت جيدة للغاية، خاصة بعدما عاد لمنزله مرة أخرى، بعد تركيب الدعامات الخاصة بمشكلة قلبه، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وأشار عصام إلى أن "خالد" أجرى عدة فحوصات على كامل جسمه، وطمأنه الاطباء على صحته، وأكدوا أنه أصبح أفضل كثيرًا، ومن المرجح أن يعاود حياته الطبيعة خلال أيام قليلة، خاصة فكرة ذهابه إلى "الجيم" مرة أخرى، منوها إلى أن الفنان يقرأ عدة سيناريوهات حاليا للاستقرار على العمل المنتظر المشاركة فيه خلال الفترة المقبلة.

كان النبوي قد تعرض، صباح يوم الثلاثاء الماضي، لأزمة صحية مفاجئة خلال وجوده بإحدى صالات الألعاب الرياضية، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.

ويُعرض للنبوي هذه الفترة فيلم "يوم وليلة"، الذي يتعاون فيه مع الفنانة حنان مطاوع والفنان أحمد الفيشاوي، وحقق المركز الثالث في شباك التذاكر بعد "الفلوس" و"بنات ثانوي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريدة الشوباشي تطمئن متابعيها على صحة خالد النبوي

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد نقله الى المستشفى

نقيب الممثلين يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بالأرقام والأسماء.. تقرير يكشف تمويلات واشنطن للإخوان والإرهاب

منذ يوم

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

منذ يوم

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

منذ يومين

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عودته رئيسًا شرفيًا للأهلى

الصور

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

image description

ندوة مصطفى شعبان في معرض الكتاب

image description

صور زحام بمعرض الكتاب الدولي 2020 في أول يوم للجمهور

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

حقيقة دمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

إنفوجراف

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

جل جديد يمنع تسوس الأسنان

4 مأكولات تحميك من الشيخوخة

عادة يومية تسرع من انتشار الشيب فى الشعر

منوعات

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

بريطانيا تطبق عددا من الخطط الوقائية تحسبا لـ «كورونا»

«كورونا» يحبس الصينيين في المنزل 14 يومًا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «1-2»
مدحت بشاى
البوليس المصرى والفن السابع
جمال طه
«مؤتمر برلين».. ما له وما عليه
ماجد حبته
مصر تحتفل.. وتنطلق
المزيد

الثقافة

حفل تأبين لـ محمد خليفة بمعرض الكتاب وطبع أعماله.. قريبًا

شريف مدكور يستضيف سها سعيد حول كتابها «نجوم ماسبيرو» على إذاعة«ميجا إف إم»

وائل خورشيد يكتب: مدائن الخطر

سامح فايز: كنت على وشك تنفيذ عملية إرهابية طمعًا فى «جنة أبناء البنا»