خالد النبوي يطمئن على صحته ويعود لـ«الجيم» خلال أيام

أكد عصام سعيد، مدير أعمال الفنان خالد النبوي، أن صحة الأخير قد أصبحت جيدة للغاية، خاصة بعدما عاد لمنزله مرة أخرى، بعد تركيب الدعامات الخاصة بمشكلة قلبه، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.وأشار عصام إلى أن "خالد" أجرى عدة فحوصات على كامل جسمه، وطمأنه الاطباء على صحته، وأكدوا أنه أصبح أفضل كثيرًا، ومن المرجح أن يعاود حياته الطبيعة خلال أيام قليلة، خاصة فكرة ذهابه إلى "الجيم" مرة أخرى، منوها إلى أن الفنان يقرأ عدة سيناريوهات حاليا للاستقرار على العمل المنتظر المشاركة فيه خلال الفترة المقبلة.كان النبوي قد تعرض، صباح يوم الثلاثاء الماضي، لأزمة صحية مفاجئة خلال وجوده بإحدى صالات الألعاب الرياضية، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.ويُعرض للنبوي هذه الفترة فيلم "يوم وليلة"، الذي يتعاون فيه مع الفنانة حنان مطاوع والفنان أحمد الفيشاوي، وحقق المركز الثالث في شباك التذاكر بعد "الفلوس" و"بنات ثانوي".