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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالحليم علام مرشحًا لمنصب نقيب المحامين

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:43 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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عقدت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين اجتماعًا لها استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمشاركة الجبهة في الانتخابات، وتم الاتفاق على ترشيح عبدالحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية السابق، لمنصب النقيب في منافسة سامح عاشور.

ومن المقرر أن يتم إعلان جميع مرشحي الجبهة رسميًا يوم الأحد المقبل، وذلك على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وتضمنت القائمة المبدئية لمرشحي الجبهة لعضوية مجلس النقابة كلٌ من سعيد حسن نقيب السويس، ومحمد عبدالوهاب الإسكندرية، ومحب مكاوي عن الدقهلية، ومحمد عبدالستار عن طنطا، وعبدالخطيب الروبي عن الجيزة، ومحمد راضي مسعود.

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