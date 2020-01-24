الصين: بعض حالات الإصابة بفيروس «كورونا» لا تصاحبها حمى

ذكر مسؤولون صينيون، اليوم الجمعة، أن بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لا تصاحبها حمى، وهو المسح الرئيسي الذي تجريه حكومات حول العالم للتعرف على المصابين، مما يجعل احتواء المرض أكثر صعوبة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين، دون الكشف عن هوياتهم، أن فترة حضانة الفيروس في بعض الحالات قد تصل لأسبوعين دون ظهور أعراض.وقال متحدث باسم اللجنة الصحية الوطنية في البلاد إن فهم الفيروس الجديد وأعراضه، يتغير بمرور الوقت، وأن بعض الأطباء لاحظوا أن بعض المرضى تظهر عليهم أعراض حمى بسيطة أو لا تظهر بالمرة.وبلغ العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم بسبب هذا المرض في الصين 26 شخصًا حتى صباح اليوم الجمعة، إلى جانب 830 حالة إصابة مؤكدة.