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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:30 ص
خالد النبوى
خالد النبوى
دعاء عبد المقصود
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غادر الفنان خالد النبوي مستشفى قصر العيني الفرنساوى، أمس الخميس، وذلك نتيجة لاستقرار حالته الصحية بشكل كبير، بعد تعرضه لأزمة قلبية أدت لدخوله المستشفى وإجراء عملية لتركيب دعامة دوائية ناجحة فى الشريان التاجى الخلفى.

وعلمت «الدستور»، من مصدر مقرب من خالد النبوى، أن الأطباء سمحوا له بالخروج بعد استقرار حالته والاطمئنان على سلامته من خلال الفحوصات الطبية التى تم إجراؤها.

وأضاف المصدر أن الأطباء نصحوه بعدم التعرض للإجهاد لمدة شهر على الأقل، ومتابعة الطبيب فى حال شعوره بأى ألم، كما تم تأجيل إجراء الدعامة الثانية للقلب بعد استقرار الحالة وتعافيه تمامًا.

يذكر أن خالد النبوى احتفل الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشاركه في بطولة الفيلم كل من الفنان أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية فى مصر‎.

وعُرض لخالد النبوى مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيرًا وقدم فيه شخصية "طومان باى"، وشارك فى البطولة الفنانين السوريين رشيد عساف، ومحمود نصر، وعبد المنعم عمايرى، وكندة حنا، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.

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