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سياسي

25 مرشحًا يتنافسون على مقاعد نقابة المهندسين بأسيوط

الخميس 23/يناير/2020 - 11:03 م
نقابة المهندسين بأسيوط
نقابة المهندسين بأسيوط
الحسين عبيد
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أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، مساء اليوم، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب والنقابة الفرعية، الذي تم فتحه في 8 يناير الجاري، بمقر النقابة الفرعية بأسيوط.

ويتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة: (مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، تعدين وبترول وفلزات) على أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 28 فبراير 2020.

وأوضح المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسي أسيوط أن الأماكن الخالية لمجالس الشُعب تضم "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، وسيتم انتخاب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة قيد بالنقابة.

وأشار المهندس أحمد محمد خليل رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط إلى أن المقاعد الخالية التي تم الترشح عليها تضم 3 مقاعد بشعبة الهندسة المدنية ومقعدين بشعبة الهندسة الميكانيكية ومقعد واحد لشعبة الكهرباء وآخر لشعب تعدين وبترول وفلزات وكيمياء نووية وغزل ونسيج، وذلك ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.

وأضاف "خليل" أن إجمالي المرشحين بلغ 34 مرشحًا منذ فتح باب الترشح حتى إغلاقه، حيث ترشح على شعبة الهندسة المدنية بالنقابة الفرعية بأسيوط 10، و5 في شعبة الكهرباء، فيما ترشح على شعبة الهندسة الميكانيكية 6، و4 في شعبة التعدين، وعلى الشعبة العامة للهندسة المدنية ترشح 3 مهندسين، ومهندس بالشعبة العامة للهندسة الكهربائية، ومرشحين بشعبة الهندسة الميكانيكية، ومرشحين بالشعبة العامة تعدين وبترول وفلزات.

وأوضح المحاسب عبد الحكيم عبد الرحيم رئيس سكرتارية لجنة الانتخابات أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تضم في عضويتها المهندس أحمد خليل أحمد خليل، والمهندس محمد أحمد سيد عبد الحافظ، وسكرتارية صلاح شحاتة ومحمد فرغلي، وأن اللجنة لم تتلق أي شكاوى طوال فترة التقدم للترشح.

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