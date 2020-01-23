عادل كرم يكشف تفاصيل دوره في «الهيبة 4»

كشف الفنان اللبناني عادل كرم، تفاصيل مشاركته الأولى في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة – الرد"، والذي يقوم ببطولته الفنان السوري تيم حسن، ويشارك به في السباق الرمضاني المقبل.وقال عادل كرم، خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية mbc 4، إنه يقدم شخصية شريرة جدًا في العمل ومختلفه عليه، ويكون ضد الفنان تيم حسن، وأن شخصيته متناقضة فأحيانًا تحبها وأخرى تكرهها، موجهًا رسالة إلى جمهور تيم حسن، قال فيها: "قابلنه منكم أكرهوني".وكشف المنتج صادق الصباح، أن الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، سيكون الأخير من هذه الملحمة الشعبية، وسيكون هناك ملحمة جديدة بطلها الفنان السوري تيم حسن.مسلسل "الهيبة" من بطولة تيم حسن، منى واصف، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، ديما قندلفت وعادل كرم.