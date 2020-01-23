رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فوز سامح السيد برئاسة غرفة الدواجن بالجيزة

الخميس 23/يناير/2020 - 04:53 م
سامح السيد
سامح السيد
طباعة
أعلنت اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن فوز سامح السيد بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وفوز علاء الدين حسين بمنصب النائب الأول، وفوز أحمد محمد عيسي بمنصب النائب الثاني، وفوز حمام مرتضي أحمد بمنصب سكرتير عام الشعبة.

من جانبه قال سامح السيد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، إن فوزه بهذا المنصب يعود إلى ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة، وإنه يشكرهم على هذه الثقة الكبيرة، مضيفا أن هناك خطة عمل كبيرة تنتظر أعضاء مجلس إدارة الغرفة، خاصة أن هذه هى المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات بغرفة الدواجن بالجيزة.

وأوضح أن هذا المجهود يقف خلفه أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والكيان الجديد سيعمل لأجل صالح صناعة الدواجن بالجيزة، التى تضم عددا كبيرا من المصانع، والمزارع، والشركات، بحاجة ماسة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس على صالح الاقتصاد الوطني والمستهلك، الذى نسعى لخدمته جميعا وتوفير احتياجاته بأقل الأسعار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عوض رئيسًا لشعبة مراكز الاتصالات بالإسكندرية

الدواجن: قائمة "التغيير للتطوير" ستعيد الدور المسلوب للغرفة التجارية

3 شعب جديدة سيتم تشكيلها فى غرفة الجيزة التجارية

باكتساح.. فوز عمرو أبو العيون برئاسة الغرفة التجارية بأسيوط

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

خالد النبوي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية في القلب

منذ يوم

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

منذ حوالي 19 ساعة

«الري» تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

الصور

image description

صور معرض الكتاب

image description

تكريم مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الشاب محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

«سحر مرتضى منصور» يثير الجدل في امتحان الفلسفة

ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

وصول جثمان المصري المتوفى بالأردن لمطار القاهرة

إنفوجراف

image description

الفرق بين عقوبتي الحبس والسجن (انفوجراف)

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

«العالمي للقاحات»: لا يمكن تطوير لقاح مضاد لـ «كورونا» قبل عام

عمل الأطباء يدفعهم نحو المرض العقلى والانتحار

«الدواء الأمريكية» توافق على أول علاج لمرض الغدة الدرقية

باحثون يطورون أداة لتحديد الشباب مُحتمل الاكتئاب

منوعات

إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

أخطر 10 شواطئ فى العالم (صور)

5 طرق لتنظيم منزلك بسهولة

5 عوامل تشير إلى اعتمادك الكامل على شريك حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكومة لبنان الجديدة
د. القس صفوت البياضى
تدريب للتمتع بالعطاء أكثر من الأخذ
جلال حمام
من الجحور إلى القصور.. أيام فى الذاكرة
أحمد بهاء الدين شعبان
تحية واجبة لنواب تونس
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب تشهد حفل ختام برنامج تدريب طلبة الجامعات

«علقت خبر موتي على الحائط».. كيف تنبأ محمد حسن خليفة بوفاته؟

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

افتتاح عرضى «صبايا مخدة الكحل» و«حب رايح جاى».. اليوم