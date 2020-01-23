فوز سامح السيد برئاسة غرفة الدواجن بالجيزة

أعلنت اللجنة المشكلة للإشراف على انتخابات غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن فوز سامح السيد بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وفوز علاء الدين حسين بمنصب النائب الأول، وفوز أحمد محمد عيسي بمنصب النائب الثاني، وفوز حمام مرتضي أحمد بمنصب سكرتير عام الشعبة.من جانبه قال سامح السيد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، إن فوزه بهذا المنصب يعود إلى ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة، وإنه يشكرهم على هذه الثقة الكبيرة، مضيفا أن هناك خطة عمل كبيرة تنتظر أعضاء مجلس إدارة الغرفة، خاصة أن هذه هى المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات بغرفة الدواجن بالجيزة.وأوضح أن هذا المجهود يقف خلفه أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والكيان الجديد سيعمل لأجل صالح صناعة الدواجن بالجيزة، التى تضم عددا كبيرا من المصانع، والمزارع، والشركات، بحاجة ماسة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس على صالح الاقتصاد الوطني والمستهلك، الذى نسعى لخدمته جميعا وتوفير احتياجاته بأقل الأسعار.