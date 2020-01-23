«بمناسبة عيد الشرطة».. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتصريح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68.وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، فقد أمر «توفيق» بمنح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط.وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26-1-2020 حتى يوم الخميس الموافق 27-2-2020 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.