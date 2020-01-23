ضبط المتهمة بتعذيب وحرق جسد ابنها فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط ممرضة- مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس، اتهمها طليقها ويعمل سائقًا- 39 سنة- بالتعدي بالضرب على نجلهما طالب، سن 13، وتعذيبه وحرقه بجسده وتصويره عاريًا بهاتفها المحمول أثناء تواجده بدورة المياه، وعلل قيامها بذلك لزواجه من أخرى، ورغبتها في توجيه الطفل للإقامة طرفه.وبسؤال المجني عليه أيد اتهام والده، وتم تحويله إلى المستشفى وورود تقريرها بوجود آثار حروق بالذراعين والقدم اليسرى، وبمواجهتها أنكرت.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.