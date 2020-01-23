أمير كرارة يوجه رسالة للرئيس السيسى فى احتفالية عيد الشرطة

وجه الفنان أمير كرارة، رسالة للرئيس، خلال احتفالية عيد الشرطة، قائلًا: "اطمن يا ريس واطمنوا كلكم، طول ما في أسر مصرية بتقدم أرواحها من غير خوف للاستشهاد، إيمانهم بربهم أكبر من الخوف".و ارتدى الفنان أمير كرارة زي القوات الخاصة المصرية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، اليوم الخميس.يأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ68، إذ أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.