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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نفاد جميع تذاكر حفل كارول سماحة بأوبرا جامعة مصر

الخميس 23/يناير/2020 - 10:58 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
حسن أمين
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نفدت جميع تذاكر الحفل الغنائي للمطربة اللبنانية كارول سماحة والمقرر إقامته، مساء الجمعة، على خشبة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الجهة المنظمة للحفل طرحت التذاكر على 4 فئات الأولى بـ1000 جنيه، والثانية بـ800 جنيه، والثالثة بـ600 جنيه، والرابعة بمبلغ 500 جنيه.

وأعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بتواجدها مع الجمهور المصري خلال حفلها الفني الكبير الذي سيقام في الثامنة مساء الجمعة المقبل، بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووجهت دعوة إلى جمهورها بالتواجد في الاحتفالية، وأنها أعدت مفاجأة كبيرة لجمهورها من خلال باقة من أجمل وأحدث أغانيها.

ونشرت كارول سماحة فيديو جديدًا لها عبر موقع «إنستجرام» بصحبة ابنتها، وعلّقت عليه: «سوف تكون حفلة أكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل استثنائي بمسرح جامعة مصر».

ومع اقتراب موعد الحفل الغنائي الكبير الجمعة المقبل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الترحيب والحفاوة من جمهورها، خاصة أن الحفل لم يتبق عليه سوى يومين، وذلك وسط حملة تسويقية رفيعة المستوى نفذتها الجامعة للترويج للحفل بشكل كبير، ويتناسب مع نجومية كارول سماحة.

وتزامن ذلك مع قيام إدارة النشاط الفني والثقافي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لهذا الحفل، الذي يعد أول نشاط فني للجامعة في العام الجديد.

ويقام الحفل تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، في إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء في مصر والدول العربية الشقيقة، وتستهدف في المقام الأول الارتقاء بالذوق العام في مواجهة انتشار موجة أغاني المهرجانات والتصدي للأغنية الهابطة.

وكانت النجمة كارول سماحة أعربت، في وقت سابق، عن سعادتها البالغة بالحفاوة بها، التي لمستها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدةً بالجهود التي تقدمها الجامعة من أجل تقديم حفل متميز، وهو ليس جديدًا على الجامعة التي تسعى لأن يخرج الحفل على مستوى رفيع، وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى في العالم.

مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد، ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

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