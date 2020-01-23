إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين.. والسبب «كورونا»

تقرر إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي كان مقررا إقامتها في شهر فبراير المقبل، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد في الأراضي الصينية.وقال منظمو المسابقة، أنهم قرروا اتخاذ هذه الخطوة ونقلها من مدينة "ووهان" بوسط الصين، من أجل حماية صحة المشاركين والحاضرين لفعالياتها، حيث تعتبر "ووهان" بؤرة الفيروس الذي يؤدى لأعراض تشبه الالتهاب الرئوي.ومن المقرر أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية عن مكان جديد يستضيف المنافسات، مع تحديد موعد جديد لها في أقرب وقت ممكن.