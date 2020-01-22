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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مفيد فوزي يستعيد ذكريات حواره مع مبارك: صفوت الشريف كاد يفترسني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:14 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
سناء إسماعيل
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استعاد الإعلامي مفيد فوزي، ذكريات حوار له مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال خلال مشاركته في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن مبارك سأله عن أول سؤال في الحوار وذلك من باب فك عقدة اللسان والتحضير للإجابة فقلت له: "ضروري يا فندم"، فوجدت أعين صفوت الشريف وكان وزيرًا للإعلام وقتها تفترسني في معنى هل هذا رد على رئيس الجمهورية؟.

وأضاف: "قلت له ماذا يدور في رأسك؟، فقال لي: ما هذه الفقرة هي شكلها مثل الغرزة.. ماذا تقصد بكلامك؟، فقلت له ماذا في رأسك؟، فرد عليّ بقوله: "ما تقولها كده على طول!".

وأكد أنه بعد هذا الحوار أدرك أن هناك فرق بين الحوار مع شخصية فينغي أن يكون بسيطًا، وبين الكتابة في الجورنال، والذي يتيح لك قول ما تريد مثلما يريد.

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