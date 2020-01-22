أحمد موسى: عطوة كنانة هو جوكر الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية أحبطت مخططًا لجماعة الإخوان الإرهابية التي كانت ستنفذ عمليات إرهابية في مصر مع اقتراب احتفال مصر بعيد الشرطة في 25 يناير.وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مركز العمليات الرئيسي لجماعة الإخوان في تركيا يقوده الإرهابي أحمد عبدالرحمن والإرهابي يحيى موسى.وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن الإرهابي عطوة كنانة هو الإرهابي الجوكر في تركيا والذي يحرض على تنفيذ أعمال تخريبية في مصر، مشيرا إلى أن عطوة كنانة يظهر على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان من أجل الحشد للمظاهرات والحركات الثورية لإثارة الفوضى والبلبلة.وتابع:"غالبية العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية تكون في أعياد ومناسبات وطنية في مصر".