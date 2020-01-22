13 مارس.. حميد الشاعري يحيي حفلًا غنائيًا

يستعد المطرب حميد الشاعري لإحياء حفل غنائي، 13 مارس المقبل، داخل نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة.ويقدم "الكابو" حميد الشاعري خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته على مدار مشواره الغنائي والتي يتفاعل معها الجمهور.وكان حميد الشاعري طرح مؤخرا أحدث أغنياته على طريقة الديو بعنوان "شد الفيشة" مع المطرب هاني عادل، وتضمن الشخصيات بطريقة كرتونية، تحت شعار "للرجال فقط"، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن محمد يحيى، وتوزيع موسيقي حميد الشاعري.وفي سياق مختلف، قارب الشاعري، على إنهاء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، والذي لم يستقر بعد على عنوانه النهائي، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به؛ لينتهي من اختيار الأغاني التي سيقوم بوضعها في الألبوم.ويتعاون "الشاعري" خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، والذين يتعاون معهم لأول مرة على مستوى الغناء، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد آخر من ذوي الخبرة في صناعه المزيكا، والذي يحاول خلاله إظهار حالة شبابية جديدة عليه يفاجئ جمهوره من خلال الأغنيات التي يختار تقديمها.