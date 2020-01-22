انطلاق تصوير «نساء من دهب» لنبيلة عبيد ونادية الجندي

انطلق اليوم تصوير أول مشاهد المسلسل الدرامي «نساء من دهب» وتخوض بطولته كل من النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.وبدأ تصوير مسلسل «نساء من ذهب» من بيروت لبنان، تحت قيادة المخرج وائل إحسان، وتدور قصته حول 4 سيدات يقعن في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.يذكر أن العمل الأجنبي المأخوذ منه المسلسل يتناول قصة أربع نساء 3 أرامل ومطلقة، يعشن في منزل واحد، وهو من إنتاج صادق الصباح وبطولة سميحة أيوب وسهر الصايغ وهالة فاخر بجانب النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهو من تأليف أمين جمال.