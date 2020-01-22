الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

وذكر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن "قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية وكانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس".





أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرًا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على مواقع وحداته العسكرية في طرابلس.