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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:59 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد الشريف
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نظم المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات، بحضور النائبة عبلة الهواري مستشارة رئيس المجلس لشئون الفروع والدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، وجمال عبدالحفيظ مدير عام الإدارة العامة للفروع وإيزيس حافظ مدير عام الادارة العامة للتدريب، وأمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، وسالي عبدالقادر ممثلة عن البنك المركزي، بالإضافة إلى مقررات الفروع والمقررين المناوبين.

وأشارت الهواري إلى مكتسبات المرأة التي حصلت عليها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بفضل قيادة سياسية واعدة تدعم المرأة، لافتًا إلى دستور ٢٠١٤ ونص المادة ١١، والتى أعطت ٨ حقوق ومزايا ومكاسب سياسية للمرأة فضلًا عن وصول ٩١ سيدة للبرلمان، بالإضافة إلى حق السيدات فى الحصول على ٢٥% فى المجالس المحلية.

كما لفتت إلى التمكين الاجتماعي من خلال حصول العديد من السيدات على الضمان الاجتماعي متمثلًا في معاش تكافل وكرامة ودعم المرأة المعيلة، كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة ومسئوليته فى التوعية من خلال المبادرات والحملات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت الدكتورة سهام جبريل عن سعادتها بالجهود المبذولة على الأرض من كفاءة العمل والقدرة على توعية وتمكين المرأة فى جميع المجالات عن طريق التواصل المباشر مع القاعدة الشعبية فى جميع الحملات والمبادرات من خلال فروع المجلس بالمحافظات متمنية أن يكون عام ٢٠٢٠ أفضل.

كما وجه جمال عبدالحفيظ الشكر إلى كل مقررات الفروع وأعضائه وكل العاملين فى المحافظات لدورهم الفعال فى نجاح المبادرات والحملات وخاصة حملة طق الأبواب، والتي أطلقها المجلس فى عام ٢٠١٩، وطالبهم بوضع خطط الفروع متضمنة دمج الشموال المالي ضمن الخطة عن العام الحالي ٢٠٢٠ للبدء فى تنفيذها.

فيما قدمت عبدالقادر شرحًا تفصيليًا لأحد المستجدات التى طرأت على الشمول المالي وهي محفظة الهاتف المحمول كيفية الحصول والتعامل معها، كما أشارت إلى الدور الهام لمقررات الفروع فى التوعية بالأمية الرقمية ومواجهة التحديات وحصرها التي تواجه انتشار محفظة الهاتف المحمول لوضعها فى الاعتبار ضمن أولويات البنك المركزي فى خططه المستقبلية وتسهيل طرق التغلب على تلك التحديات.
«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات
«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات
«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات
«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات
«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات
«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات
«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات
«القومى للمرأة» ينظم لقاء تشاوريًا لمقررات فروع المجلس بالمحافظات

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