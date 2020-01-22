حذاء وزير لبنانى يثير الجدل

آثار حذاء وزير لبنانى بالحكومة الجديدة جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار الصورة التذكارية للحكومة الجديدة، ليحظى حذاء وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة باهتمام الناشطين الكبير.وظهر الوزير الجديد في الصورة التذكارية الرسمية لحكومة حسان دياب التى أبصرت النور، ليل أمس الثلاثاء، وقد لبس حذاء رياضيًا أسود اللون.وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها للمرة الأولى اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما تلقت رسالة دعم من الأمم المتحدة.